La definizione e la soluzione di: Proverbio: Moglie e _ dei paesi tuoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BUOI

Significato/Curiosità : Proverbio: Moglie e _ dei paesi tuoi

Proverbio è sottinteso. Possono essere: Prescrittivi, quando indicano direttamente un comportamento da tenere o da evitare. Es. "Moglie e buoi dei paesi tuoi" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

