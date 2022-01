La definizione e la soluzione di: Protegge i pantaloni di chi pedala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARTER

Significato/Curiosità : Protegge i pantaloni di chi pedala

Corona (bicicletta) (categoria Parti di bicicletta) tratta di una protezione da applicare alla guarnitura ed evita che lacci e pantaloni s'impiglino e sporchino con la catena e la corona Proteggi corona ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con protegge; pantaloni; pedala; protegge la mano che impugna la spada; protegge dal sole la barca lasciata all ormeggio; Si batte per protegge re la fauna; protegge la carrozzeria dai colpi davanti e dietro; Rifà l orlo ai pantaloni ; In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti; Fondo di... pantaloni ; Soldato che diede nome a una foggia di pantaloni ; pedala per sport o per passione; Gareggia pedala ndo; La ginnastica che si fa in piscina, pedala ndo; Così è la pedala ta di certe bici elettriche; Cerca nelle Definizioni