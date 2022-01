La definizione e la soluzione di: Pronunciare male le parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STORPIARE

Significato/Curiosità : Pronunciare male le parole

La banalità del male accettare le condizioni imposte alla Germania dal Trattato di Versailles (1919) e volerle cambiare: una motivazione generica, che avrebbe potuto Pronunciare per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con pronunciare; male; parole; pronunciare male le parole e non farsi capire; pronunciare male; pronunciare malamente; pronunciare le parole, sillaba per sillaba; Località termale presso Forli; Animale tti che si sacrificano alla scienza; Un animale come il delfino; Quelle anomale fanno paura; Caratterizza l uomo di poche parole ; Il modo di scrivere le parole ; Spezzano le parole quando si va a capo; Rimangiarsi le parole ; Cerca nelle Definizioni