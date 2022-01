La definizione e la soluzione di: Un progetto campato in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UTOPIA

Significato/Curiosità : Un progetto campato in aria

Ponte sullo stretto di Messina (categoria Ponti in acciaio) ultime ipotesi maturate a partire dagli anni '70 ipotizzavano un progetto di ponte a campata unica di 3 300 m, che sarebbe ampiamente il più lungo ponte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con progetto; campato; aria; Si dice di un progetto bellissimo; L impulso al progetto ; Così è il progetto nato da un sogno; progetto o modello in scala ridotta; Non campato in aria; Lo scampato al naufragio; E' scampato a una guerra; Ieri utilitaria , oggi city; Famosissima aria de L elisir d amore di Donizetti; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sottoposte a campi magnetici varia bili; Forma una stella binaria con Mizar; Cerca nelle Definizioni