La prima è quella che conta

Soluzione 11 lettere : IMPRESSIONE

Significato/Curiosità : La prima e quella che conta

Episodi di Station 19 (prima stagione) principale: Station 19. La prima stagione della serie televisiva statunitense Station 19, composta da 10 episodi, è stata trasmessa in prima visione assoluta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con prima; quella; conta; Lo è il clima prima verile; La prima punta nel calcio; prima forma dell insetto; Fioriscono in prima vera; Il pasticciere usa quella à poche; quella economica impegna il goveno; quella nera disonora la fa-miglia; quella istantanea è il gratta e vinci; Si conta no nel versarle; Si racconta come vanno; Precipita a conta tto con l atmosfera terrestre; Lo studio della conta bilità; Cerca nelle Definizioni