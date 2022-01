La definizione e la soluzione di: Pratiche senza valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCARTOFFIE

Altre definizioni con pratiche; senza; valore; Blocchi... di pratiche amministrative; Fermaglio per pratiche ; Si dà alle pratiche urgenti; Lo sono le campane usate in certe pratiche meditative; Malvivente senza scrupoli; senza cinto può strozzarsi; Non c è senza tre; Come la stoffa senza più colore; Negozio che vende oggetti minuti e di poco valore ; valore della concentrazione di glucosio nel sangue; Ha valore di oppure; Ha sei facce e ognuna di esse ha un valore ;