La definizione e la soluzione di: L 11 ha portato l uomo sulla Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APOLLO

Significato/Curiosità : L 11 ha portato l uomo sulla Luna

Apollo 11 altri significati, vedi Apollo 11 (disambigua). Apollo 11 fu la missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con portato; uomo; sulla; luna; portato a perdere le staffe; Interessano gli esportato ri; portato a ritenere; È portato al litigio; Caratterizza l uomo di poche parole; Un uomo in cattedra; L uomo può averlo d oro; La pelle dell uomo ; Risalta sulla pelle; Collocare la baionetta sulla canna del fucile; Per saettare sulla neve; Una località calabra sulla Costa dei Gelsomini; Gira al luna park; Uno stadio... della luna ; Non lo e la notte di luna ; La navicella spaziale che scese sulla luna ; Cerca nelle Definizioni