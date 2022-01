La definizione e la soluzione di: Il porta viveri dei militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TASCA PANE

Significato/Curiosità : Il porta viveri dei militari

Marina militare rifornendo di viveri e siluri o missili, ma anche, nel caso di sommergibili nucleari, di effettuare operazioni di pulizia non radicale dei reattori. Ancora ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

