La definizione e la soluzione di: I piccoli crostacei ottimi in salsa rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GAMBERETTI

Significato/Curiosità : I piccoli crostacei ottimi in salsa rosa

Esox lucius luccio viene preparato "in salsa", lessandolo in fumetto e poi lasciandolo riposare per parecchie ore, prima di servirlo, in una salsa composta di odori, capperi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

