La definizione e la soluzione di: Piante molto coltivate in Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MELI

Significato/Curiosità : Piante molto coltivate in Alto Adige

Viticoltura in Italia (Lombardia) Dolcetto (Piemonte) Doux d'Henry (Piemonte) Enantio (Trentino-Alto Adige) Franconia (Friuli-Venezia Giulia) Fortana (Emilia-Romagna) Frappato (Sicilia) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

