La definizione e la soluzione di: Il pianoterra centrale del teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLATEA

Significato/Curiosità : Il pianoterra centrale del teatro

Altre definizioni con pianoterra; centrale; teatro; I pianoterra dei teatri; Potenti aerei con un motore centrale e due laterali; Città dell Anatolia centrale ; È grande e centrale nelle riviste; Hanno uno scafo centrale e due laterali; Moni , attore di teatro ; Per rientrare in teatro ; Si montano in teatro ; Un... teatro viaggiante; Cerca nelle Definizioni