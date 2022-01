La definizione e la soluzione di: Si dà per sentenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONDANNA

Significato/Curiosità : Si da per sentenza

sentenza Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi sentenza (disambigua). La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

