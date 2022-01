La definizione e la soluzione di: La pendenza favorisce quello delle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCOLO

Significato/Curiosità : La pendenza favorisce quello delle acque

Trattamento delle acque reflue Il trattamento delle acque reflue (o depurazione delle acque reflue), nell'ingegneria ambientale e chimica, indica il processo di rimozione dei contaminanti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con pendenza; favorisce; quello; delle; acque; Indipendenza , economica o energetica; Terrapieno a forte pendenza ; Proclamò l'indipendenza del Vietnam nel 1945; Fronte per l'indipendenza del Sahara Occidentale; Ente che favorisce il turismo; favorisce i vizi; favorisce gli acquisti; E' buona quando favorisce ; quello di Trento portò alla Controriforma; Si può essere in quello ... di grazia; È stata eseguita la mappatura di quello umano; È nero quello del tetro; Una delle isole di Malta; Un altro nome delle calle selvatiche; La sigla delle bibite multivitaminiche; Un risultato delle divisioni; Vi nacque J. S. Bach; Il terreno prosciugato dalle acque del mare, in Olanda; Vi nacque Cesare Battisti; Pesce che si alleva in acque stagnanti; Cerca nelle Definizioni