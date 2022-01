La definizione e la soluzione di: Il parallelo che può essere artico o antartico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CIRCOLO POLARE

Significato/Curiosità : Il parallelo che puo essere artico o antartico

Antartide (reindirizzamento da Antartico) /an'tartide/, o anche continente antartico) è il continente situato nell'emisfero australe della Terra, circostante il Polo sud e opposto all'Artide (il quarto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con parallelo; essere; artico; antartico; L'osso della gamba parallelo al perone; E posta sul 38° parallelo ; Un parallelo della Terra; L’osso parallelo al radio; Si può essere in quello... di grazia; Possono essere multifocali; essere al mondo, vivere; Possono essere spediti per posta; L artico lo per signorine; L artico lo di Alamein; Partico lari dipinti; artico lo di legge; Il Polo antartico ; Una specie di foca dell'antartico , detta idrurga; antartico , meridionale; Cerca nelle Definizioni