Soluzione 7 lettere : BASTONE

Significato/Curiosità : Pane di forma allungata

Baguette (categoria Pane francese) un tipo di Pane dalla forma allungata e dalla crosta croccante, originario della Francia. La baguette classica è larga 5 o 6 cm e alta 3 o 4; di solito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Un rilievo montuoso di forma allungata ; Mollusco bivalve dalla conchiglia allungata ; In botanica, lo è la foglia che termina con una punta allungata e rigida; Mammiferi con unghie lunghe e testa allungata ;