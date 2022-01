La definizione e la soluzione di: Ottenuto in restituzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIAVUTO

Significato/Curiosità : Ottenuto in restituzione

Partenogenesi all'omozigosi troppo elevata. Se il caso vuole che lo zigote Ottenuto per restituzione anafasica si sviluppi in un individuo embrione, assai raramente questo arriverà ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con ottenuto; restituzione; Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del bianco alimento; L ha ottenuto il deputato; Prodotto ottenuto impregnando legno e fibre di vetro con resine termoindurenti; Il succo ottenuto da un agrume; Garanzie del buono stato di restituzione del bene; Con Preghiera di restituzione ; Cerca nelle Definizioni