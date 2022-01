La definizione e la soluzione di: Ortaggi da bagna cauda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARDI

Cardo gobbo di Nizza Monferrato (categoria Ortaggi da foglia) un aspetto diritto, bianco e tenero. Famoso è il suo utilizzo nella bagna càuda, piatto tipico della gastronomia piemontese. Il cardo gobbo di Nizza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

