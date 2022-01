La definizione e la soluzione di: Ormai stabilita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECISA

Significato/Curiosità : Ormai stabilita

Patto di stabilità e crescita Il patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo internazionale, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione europea, inerente al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con ormai; stabilita; Un sistema di misura, ormai non più usato, noto ai fotografi; ormai andatasene; ormai all inizio; ormai esclusi dalla gara; Guarita, ristabilita ; Nel segreto dell'urna non rispetta la linea stabilita dal partito; stabilita e sicura; Ristabilita da una malattia; Cerca nelle Definizioni