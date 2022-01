La definizione e la soluzione di: __ omen: locuzione latina che significa un nome un destino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NOMEN

Significato/Curiosità : __ omen: locuzione latina che significa un nome un destino

nomen omen nomen omen (o al plurale nomina sunt omina) è una locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa "il nome è un presagio", "un nome un destino", "il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

