Soluzione 10 lettere : PERISCOPIO

Significato/Curiosità : L occhio per chi naviga sott acqua

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con occhio; naviga; sott; acqua; Un infiammazione come il ginocchio della lavandaia; Un umore dell occhio ; Cattura Pinocchio afferrandolo per il naso; Un umore dell occhio ; Segnali per i naviga nti; Gareggiano con il naviga tore; William, naviga tore inglese; naviga ndo diventano... lupi; Il Lanka posto sott o l India; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sott oposte a campi magnetici variabili; Scavano sott ili gallerie; Le uova sott o la chioccia; Cotta nell acqua bollente; Sponda rialzata per corsi dacqua ; Fumo... d acqua ; acqua : idro = vita : __; Cerca nelle Definizioni