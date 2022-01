La definizione e la soluzione di: Non se li permette chi ha molto da fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OZI

Significato/Curiosità : Non se li permette chi ha molto da fare

Altre definizioni con permette; molto; fare; permette di far cadere le bombe da un aereo; permette di ascoltare musica anche guidando; Quello universale permette a tutti di votare; L opzione che permette di svincolarsi da un contratto; Piante molto coltivate in Alto Adige; molto più che confortevole; molto severo nell educare; Lo è uno con molto liquido; Macchina per fare viti; Arnese per fare matasse; Dà da fare agli uccelli; Ebbe molto da fare durante la rivoluzione francese; Cerca nelle Definizioni