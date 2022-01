La definizione e la soluzione di: Non lamenta nessun disturbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SANO

Significato/Curiosità : Non lamenta nessun disturbo

Autismo (reindirizzamento da disturbo dello spettro autistico) stata sostituita da un unico disturbo che li comprende tutti: il disturbo dello spettro dell'autismo o più comunemente "disturbi dello spettro autistico" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con lamenta; nessun; disturbo; Un parlamenta re abbrev; Il profeta delle lamenta zioni, esiliato in Egitto; Il profeta delle lamenta zioni; Ente di controllo parlamenta re sui servizi segreti; Non ne ha nessun o chi non si pente; Un disastro che nessun o si sarebbe aspettato; Il cammello ne ha due, il dromedario nessun a; nessun o vuole il colesterolo cosi!; disturbo oculare che comporta visione doppia; disturbo fisico non grave; Sindrome, disturbo autistico descritto nel 1944; disturbo fisico; Cerca nelle Definizioni