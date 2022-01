La definizione e la soluzione di: Non gassata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LISCIA

Significato/Curiosità : Non gassata

Acqua gassata L'acqua gassata, spesso denominata acqua frizzante, è acqua potabile nella quale è stata immessa anidride carbonica. Costituisce la base di molte bevande ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con gassata; Bibita analcolica dolce e gassata creata in Italia; Si ordina gassata o naturale; Bibita analcolica gassata e aromatizzata; Si può ordinare gassata