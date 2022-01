La definizione e la soluzione di: È nero quello del tetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UMORE

Significato/Curiosità : e nero quello del tetro

Clito il nero l'Impero persiano. Clito il nero era così soprannominato poiché scuro di carnagione ed era sovente di umore tetro. Nella battaglia del Granico (334 a.C.), Clito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con nero; quello; tetro; Scrisse Il gatto nero ; Né nero né biondo; L uccello detto anche germano nero ; La favorita di nero ne; quello volitivo ha la forma quadrata; È celebre quello di Pandora; quello delle pomate è esterno; C era quello dell Ammiragliato; tetro , in modo letterario | Giovedì 25 novembre 2021; E' nero quello del tetro ; tetro , in modo letterario; Cerca nelle Definizioni