La definizione e la soluzione di: Nelle declinazioni latine e greche segue il gen. e il dat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACC

Significato/Curiosità : Nelle declinazioni latine e greche segue il gen. e il dat

Grammatica latina assorbiti Nelle prime tre declinazioni latine, tuttavia rimangono tracce in alcune terminazioni delle desinenze greche. Per la prima declinazione vanno ricordati: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

