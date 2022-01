La definizione e la soluzione di: I monti di Cortina e Ortisei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOLOMITI

Significato/Curiosità : I monti di Cortina e Ortisei

Passo di Falzarego Trentino-Alto Adige, fra il Lagazuoi e il Sass de Stria, che mette in comunicazione l'alto Agordino con Cortina d'Ampezzo tramite la strada statale 48 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

