Soluzione 6 lettere : OVADIA

Significato/Curiosità : Moni , attore di teatro

Moni Ovadia Salomone Ovadia, detto Moni (Plovdiv, 16 aprile 1946), è un attore, cantante, musicista e scrittore italiano. Nato a Plovdiv, in Bulgaria, si trasferisce ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

