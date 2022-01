La definizione e la soluzione di: Molto severo nell educare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIGOROSO

Significato/Curiosità : Molto severo nell educare

Adelphoe ha deciso di tenere con sé, e di educare a suo modo. Egli infatti, a differenza del fratello Micione, è un padre severo e austero, che esercita sul figlio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con molto; severo; nell; educare; Lo è uno con molto liquido; Si scala molto facilmente; In maniera molto precisa; Lo è molto ... chi eccelle; In modo severo ; severo avvertimento | Venerdì 26 novembre 2021; severo : imperatore romano del secolo II-III d.C; Superlativamente severo ; Offesi nell amor proprio; Giorno festivo nell antica Roma; I seguaci di un movimento popolare che sorse in Lombardia nell XI secolo; Il director nell agenzia di pubblicità; Rigidi nell’educare ; Formare ed educare ; Diseducare o guastare; Severità nell'educare ; Cerca nelle Definizioni