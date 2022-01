La definizione e la soluzione di: Molto preparati nella lingua di Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LATINISTI

Significato/Curiosità : Molto preparati nella lingua di Cicerone

Marco Tullio Cicerone Disambiguazione – "Cicerone" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Cicerone (disambigua). Marco Tullio Cicerone (in latino: Marcus Tullius ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con molto; preparati; nella; lingua; cicerone; Non se li permette chi ha molto da fare; Piante molto coltivate in Alto Adige; molto più che confortevole; molto severo nell educare; Sono eccellenti preparati alla chitarra; Essere preparati al peggio; preparati per il ripieno; Un acido impiegato in preparati farmaceutici e fertilizzanti; Fu conquistata nella prima Crociata; Un soldato di terza linea nella legione romana; I colore dello zero nella roulette; Nuota nella chiara; Una lingua dell UE; L estremità della lingua ; Un piccolo gruppo razziale che conserva propri costumi e propria lingua ; Lo sono certi impedimenti nel lingua ggio burocratico; Le pronunciò cicerone ; Fu accusato da cicerone ; La... camicia di cicerone ; La speranza di cicerone ; Cerca nelle Definizioni