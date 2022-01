La definizione e la soluzione di: Misura anglosassone di superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACRO

Significato/Curiosità : Misura anglosassone di superficie

Area (reindirizzamento da Unità di Misura di superficie) Misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno spazio, ovvero la Misura dell'estensione di una superficie. Come per le altre misure di natura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con misura; anglosassone; superficie; Indice di misura dell acidità; Un sistema di misura , ormai non più usato, noto ai fotografi; Unità di misura dell ottico; misura le variazioni di densità dell atmosfera; La bugia anglosassone ; Il Presidente del Consiglio anglosassone ing; Poesia anglosassone dall'intento comico ing; Il diritto consuetudinario anglosassone ing; Antica misura di superficie ; Rappresentazione di una piccola porzione di superficie terrestre; Eliminare olio o unto da una superficie ; Hanno una superficie proporzionata all aereo; Cerca nelle Definizioni