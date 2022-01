La definizione e la soluzione di: In mezzo al muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UR

Significato/Curiosità : In mezzo al muro

muro di Berlino Il muro di Berlino (in tedesco Berliner Mauer, nome ufficiale: Antifaschistischer Schutzwall, in italiano: "barriera di protezione antifascista") fu un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con mezzo; muro; Una pianura in mezzo ai monti; Nel bel mezzo dell assolo; In mezzo al continente; In mezzo all anta; Fessure nel muro ; Il gioco di mani... che si proietta sul muro ; Il tennis giocato contro il muro ; Ripiano appeso al muro ; Cerca nelle Definizioni