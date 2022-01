La definizione e la soluzione di: Mettono su carta il lavoro del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAMPANTI

Significato/Curiosità : Mettono su carta il lavoro del computer

Altre definizioni con mettono; carta; lavoro; computer; Si mettono alle porte; Le mettono i magistrati; Si promettono con i mari; Si mettono sulle gomme per viaggiare sulla neve; Una caramella non incarta ta; Le firme che dànno carta bianca; La Bianca di carta bianca; Come la carta abrasiva che liscia; Un capolavoro tragico; Un capolavoro della letteratura italiana; Il capolavoro di Leonardo a Milano; Il lavoro da casa, anziché in ufficio; C è tutto sulla tastiera del computer ; Un documento nella memoria d un computer ; Nei computer portatili sostituisce il mouse ing; Il computer portatile detto anche laptop ing; Cerca nelle Definizioni