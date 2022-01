La definizione e la soluzione di: Il medico vi fissa le radiografie per osservarle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : DIAFANOSCOPIO

Altre definizioni con medico; fissa; radiografie; osservarle; Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico; Il medico legale che battibecca con Montavano; L indizio che il medico valuta; Il medico che introdusse la vaccinazione; La pertica infissa a segnalare un bassofondo; Antico sistema di datazione che fissava al 25 dicembre l inizio dell anno; Riunione fissata per discutere determinati problemi; fissare i limiti; Producono radiografie;