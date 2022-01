La definizione e la soluzione di: Le medaglie sul petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DECORAZIONI

Significato/Curiosità : Le medaglie sul petto

Ordine della croce della Libertà classe (medaglia da petto smaltata di bianco con svastica d'oro, rosa bianca) Croce della Libertà di III classe: Classe militare: medaglia da petto di ferro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con medaglie; petto; Si possono premiare con medaglie ; Una matrice per medaglie ; Possono esserlo le medaglie e le nozze; Vi si appuntano le medaglie ; Giovane dall aspetto insignificante ossessionato dalla tecnologia; E sul petto della giacca; Il titolo... di Geppetto ; Che ha l aspetto di un pregiato tessuto; Cerca nelle Definizioni