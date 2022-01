La definizione e la soluzione di: Marca italiana di camion. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IVECO

Significato/Curiosità : Marca italiana di camion

Fiat Veicoli Industriali (categoria Costruttori italiani di autocarri del passato) tipo Libia, e 15 ter dotato di un motore più potente. Gli faranno seguito il Fiat 18BL, robusto camion di 6t, con un motore di 38/40 hp moderno a 4 cilindri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

