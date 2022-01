La definizione e la soluzione di: Si mangiano con fettine di salame e scaglie di grana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRACKERS

Altre definizioni con mangiano; fettine; salame; scaglie; grana; Che mangiano di tutto; mangiano il rancio nell aeroporto; mangiano spesso tacos e tortillas; Si mangiano quelli delle zucche; Le fettine di vitello... care a un pittore veneto; Costata di manzo in fettine ; fettine di pane imburrate; Forniscono tenere fettine ; Località dell Oltrepò dall ottimo salame ; Nel lardo e nel salame ; Piatto piemontese con fagioli, riso e salame ; Un ottimo salame del Parmense; scaglie bianche che possono prodursi fra i capelli; Un formaggio che si mangia a scaglie ; Ricopre gli ingrana ggi; Si sgrana no dai baccelli; Il cereale che si sgrana ; Regione spagnola di grana da e Siviglia;