La definizione e la soluzione di: Manda clienti ai farmacisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEDICO

Significato/Curiosità : Manda clienti ai farmacisti

Altre definizioni con manda; clienti; farmacisti; manda in streaming film e serie TV; Lo è la donna che vuol comanda re; Un tempo comanda va a Venezia; Il segno ortografico che conclude la domanda ; Vende voli ai propri clienti ; Insapona i propri clienti ; Serve litri ai clienti ; La tessera che tiene vicini i clienti ; Verbo di farmacisti ; La seguono cuochi e farmacisti ; Un Patrono dei farmacisti ;