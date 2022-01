La definizione e la soluzione di: Macchina per fare viti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FILETTATRICE

Significato/Curiosità : Macchina per fare viti

Tornio (categoria Macchine utensili) tornio è una Macchina utensile utilizzata per la lavorazione di un pezzo assialsimmetrico posto in rotazione. La lavorazione avviene per asportazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

