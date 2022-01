La definizione e la soluzione di: Macchina con la benna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESCAVATORE

Significato/Curiosità : Macchina con la benna

Escavatore (reindirizzamento da Scavatore a benna) orizzontali maggiori: la bènna viene fatta salire fino all'estremità del braccio, quindi calata sul fondale e trascinata verso la Macchina da un sistema di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con macchina; benna; macchina che genera energia elettrica a corrente continua; macchina per arricciare il pelo di certe stoffe; Sale in macchina solo per posteggiare; Una macchina fotografica della Canon; È senza fili nel disco di benna to; Un benna to cantautore; Macchine munite di benna ; Un benna to della canzone;