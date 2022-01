La definizione e la soluzione di: Libertà di giudicare o di disporre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARBITRIO

Significato/Curiosità : Liberta di giudicare o di disporre

Diritti umani (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) potevano disporre fisicamente del soggetto. Il diritto di habeas corpus è stato a lungo celebrato come il più efficiente atto di salvaguardia della libertà dell'individuo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con libertà; giudicare; disporre; Cantava “libertà è partecipazione”; Si è preso... la libertà ; Fece dono agli Stati Uniti della Statua della libertà ; Un grande parco con animali in semilibertà ; Opinione data per giudicare o valutare; Rifiutò di giudicare Gesù; Giusti nel giudicare ; Giusto nel giudicare ; disporre per la semina; disporre al centro; Un giudice può disporre quello probatorio; Tali da indisporre ; Cerca nelle Definizioni