La definizione e la soluzione di: Lavorano dopo aver montato i ponteggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MURATORI

Significato/Curiosità : Lavorano dopo aver montato i ponteggi

Disastro del Vajont (categoria Disastri legati a errori di progettazione) acciaierie di Terni, venne montato in soli 6 mesi. Nell'agosto del 1964 il ponte era completato. Nonostante le rassicurazioni dei geologi si decise di trasferire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con lavorano; dopo; aver; montato; ponteggi; Fabbriche che lavorano l argilla; Luoghi nei quali lavorano infermieri; Gli Umpa Lumpa lavorano in quella di cioccolato; lavorano fra moduli e documenti; Subito dopo stanotte; Resta dopo lo sparo; Restano dopo il crollo; Si trascorre... dopo cena; Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver ; Deve aver ne il romanziere; L uomo può aver lo d oro; Si studiava sui cadaver i; montato in bestia; Frutto tropicale sormontato da un ciuffo di foglie; Avvolto, sormontato ; montato su tutte le furie; L inizio del ponteggi o; Cerca nelle Definizioni