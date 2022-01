La definizione e la soluzione di: Il Lanka posto sotto l India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SRI

Significato/Curiosità : Il Lanka posto sotto l India

Sri Lanka soprannominata lacrima dell'India. È parte del Commonwealth britannico. L'attuale capitale Sri Jayawardenapura Kotte, sede del parlamento dello Sri Lanka, è situata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con lanka; posto; sotto; india; Lo Sri lanka d una volta; L oceano che bagna lo Sri lanka ; lanka : è sotto l India; Gruppo etnico dell'India e dello Sri lanka ; È composto di attori; Sempre è all opposto ; Il mare posto più a nord; Il pneumatico di scorta che occupa meno posto ; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sotto poste a campi magnetici variabili; Le uova sotto la chioccia; sotto il 3, sui telefonini; Verbo coniugato... dal sotto messo; Arcipelago dell Oceano india no; La farfalla i cui bruchi vanno in fila india na; Stato a sud dell india ; Si ottiene dalla canapa india na;