Soluzione 13 lettere : CONCERTAZIONE

Significato/Curiosità : Insieme di trattative tra governo e sindacati

governo Amato I Il governo Amato I è stato il quarantanovesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo dell'XI legislatura. Il governo rimase in carica dal 28 giugno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

