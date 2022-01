La definizione e la soluzione di: L inserzione d un pezzo in un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INCASTRO

Significato/Curiosità : L inserzione d un pezzo in un altro

Simbolo niceno-costantinopolitano riconoscimento" o contrassegno: due persone spezzavano una tessera di terracotta o un pezzo di legno e ne conservavano ognuno una delle due parti, così che, più tardi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

