La definizione e la soluzione di: Si impugna per dissodare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VANGA

Significato/Curiosità : Si impugna per dissodare

Civitanova del Sannio fitto di seminativi, erbaggi e ghiande, nonché delle autorizzazioni a dissodare i terreni del 1783 (nel 1817 le terre di Selvapiana affittate ai civitanovesi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con impugna; dissodare; Protegge la mano che impugna la spada; S impugna per prendere; impugna tura necessaria ad aprire una porta; Lo impugna no i cantanti; dissodare a mano; Un attrezzo per dissodare le zolle; dissodare la terra; Cerca nelle Definizioni