Soluzione 5 lettere : GIARA

Significato/Curiosità : Grosso vaso per l olio

Collezione Borghese diverse opere furono vendute dagli eredi del casato, in particolar modo un Grosso gruppo di statuaria classica che entrò nelle raccolte napoleoniche; nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con grosso; vaso; olio; grosso lano materasso da stendere per terra; Un grosso cioccolatino; Un grosso insetto; In Turchia era un... pezzo grosso ; Relativi agli arabi invaso ri medievali; Nel vaso e nel secchio; Manico di vaso ; Cosparso, pervaso ; I suoi semi danno un olio commestibile; Dolci dal tipico tremolio ; Un gruppo di aziende che creano un monopolio ; L olio per le tavole inglesi; Cerca nelle Definizioni