La definizione e la soluzione di: Grande isola greca vicina alla Turchia.

Soluzione 4 lettere : RODI

Significato/Curiosità : Grande isola greca vicina alla Turchia

Grecia (reindirizzamento da Repubblica greca) Candia, capoluogo e maggiore centro abitato dell'isola di Creta. Il nome originale della Grecia in lingua greca è ????? = Ellás /e?'las/. Tale nome è reso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

