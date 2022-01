La definizione e la soluzione di: Girano per cuocere la carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPIEDI

Significato/Curiosità : Girano per cuocere la carne

Manzo alla borgognona Il manzo alla borgognona (boeuf à la Bourguignonne) è uno stufato di carne nel vino Borgogna ed è un piatto tradizionale della cucina francese, regionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con girano; cuocere; carne; Anelli in cui girano i perni; girano in certi cuscinetti; girano attorno ai pianeti; girano nei ventilatori; cuocere in padella a fuoco vivo; cuocere in acqua a 100 C°; Mettere a cuocere in acqua a 100 gradi; Apparecchio per cuocere o scaldare; Si può giocarne uno brutto; Una carne per il carré; Pesce dei mari del nord con carne rosastra; Taglio di carne per scaloppine; Cerca nelle Definizioni