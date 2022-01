La definizione e la soluzione di: La formazione militare perfezionata da Epaminonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALANGE

Significato/Curiosità : La formazione militare perfezionata da Epaminonda

Falange (militare) La falange è un'antica formazione di combattimento composta da fanteria pesante i cui soldati sono armati di lance o picche, scudi e spada. Tipica del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

