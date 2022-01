La definizione e la soluzione di: For_ = per sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EVER

Significato/Curiosità : For_ = per sempre

Non è per sempre Non è per sempre, pubblicato nel 1999, è il sesto album del gruppo italiano Afterhours. Il disco, pubblicato come il precedente Hai paura del buio? (1997) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

